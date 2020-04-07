В Турции ввели запрет на экспорт лимонов до 31 августа 2020 года.

Производители и экспортеры, которые желают поставить лимоны на экспорт, должны в обязательном порядке получить лицензию в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

В то же время декларации на экспорт лимона, утвержденные к данному решению, остаются в силе.

Читайте: Коронавирус в Украине: все, что нужно знать, и последние новости

К слову, в Турции с 4 апреля запретили выходить на улицу людям моложе 20 лет. В общественных местах власти обязали носить защитные маски. Также в стране закрыли въезд и выезд из 31 города.

По состоянию на 7 апреля в Турции зафиксировали 30 217 случаев коронавируса. Из них 1 326 человек выздоровели, а 649 – умерло.

Всего в мире зафиксировали 1 млн 350 тыс. 523 случая коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США, где Covid-19 заболели 368 449 человек. На втором месте оказалась Испания, где зафиксировали 136 675 случаев, на третьем – Италия. В стране коронавирусом заболели 132 547 человек.

Что делать медицинским учреждениям и врачам при подозрении у пациентов вируса 2019-nCoV — Министерство здравоохранения Украины подготовило соответствующие рекомендации.

Источник: Daily News