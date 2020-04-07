У Туреччині заборонили експорт лимонів до 31 серпня 2020 року.

Виробники та експортери, які бажають поставити лимони на експорт, повинні в обов’язковому порядку отримати ліцензію в Міністерстві сільського та лісового господарства Туреччини.

Водночас декларації на експорт лимона, затверджені до даного рішення, залишаються в силі.

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До слова, в Туреччині з 4 квітня заборонили виходити на вулицю людям молодше 20 років. У громадських місцях влада зобов’язала носити захисні маски. Навіть в країні закрили в’їзд і виїзд з 31 міста.

Станом на 7 квітня в Туреччині зафіксували 30 217 випадків коронавируса. З них 1 326 осіб одужали, а 649 – померло.

Всього в світі зафіксували 1 млн 350 тис. 523 випадки коронавируса. На першому місці за кількістю інфікованих США, де Covid-19 захворіли 368 449 осіб. На другому місці опинилася Іспанія, де зафіксували 136 675 випадків, на третьому – Італія. В країні коронавірусів захворіли 132 547 осіб.

Що робити медичним закладам та лікарям у разі підозри у пацієнтів вірусу 2019-nCoV – Міністерство охорони здоров’я України підготувало відповідні рекомендації.

Джерело: Daily News