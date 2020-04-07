В Италии женщина сходила в магазин 11 раз за день и получила штраф в €280

На северо-востоке Италии полиция оштрафовала за нарушение карантина женщину, которая в течение дня 11 раз сходила в магазин.

Правоохранители заметили ее на улице города Градо 5 апреля.

Когда она в очередной раз отправилась совершать покупки, офицеры призывали ее остаться дома, однако это не подействовало.

Когда итальянка вышла в магазин одиннадцатый раз, полиция выписала ей штраф в размере €280. Если она не оплатит его в течение 30 дней, сумма штрафа увеличится до €400.

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Как отмечается, неизвестно, что купила итальянка во время своего одиннадцатого похода в магазин. Однако, одной из первых ее покупок были два сандвича.

В Италии гражданам не разрешено покидать свои дома без обоснованных причин, одной из которых считается поход в магазин.

Как писали Факты ICTV, карантин в Италии может быть продлен минимум на две недели. Такую меру предлагает главный санитарный врач провинции Ломбардия Джулио Геллера.

Источник: La Stampa