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Факти / Світ

В Італії жінка сходила в магазин 11 разів за день і отримала штраф у €280

На північному сході Італії поліція оштрафувала за порушення карантину жінку, яка протягом дня 11 разів сходила в магазин.

Правоохоронці помітили її на вулиці містечка Градо 5 квітня.

Коли вона вкотре вирушила здійснювати покупки, офіцери закликали її залишитися вдома, проте це не подіяло.

Коли італійка вийшла в магазин одинадцятий раз, поліція виписала їй штраф €280. Якщо вона не сплатить його протягом 30 днів, сума штрафу збільшиться до €400.

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Як зазначається, не відомо, що купила італійка під час свого одинадцятого походу в магазин. Однак відомо, що однією з перших її покупок були два сандвічі.

В Італії громадянам не дозволено залишати свої будинки без обґрунтованих причин, однією з яких вважається похід до магазину.

Як писали Факти ICTV, карантин в Італії може бути продовжений щонайменше на два тижні. Таку міру пропонує головний санітарний лікар провінції Ломбардія Джуліо Геллера.

Джерело: La Stampa

 

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