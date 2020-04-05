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Факты / Украина / Общество

Украинских врачей в Италии встретили песнями Русланы

Украинских врачей, прибывших бороться с коронавирусом в Италии, встретили песнями Русланы.

Об этом сообщает генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий.

— В бизнес-центре Неаполя на полную мощность раздаются песни Русланы: так итальянцы благодарят за солидарность и гуманитарную помощь Украине в противодействии коронавируса, — отметил консул.

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Как писали Факты ICTV, украинские врачи отправились в Италию на помощь тамошним коллегам для борьбы с коронавирусом. Также, на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта.

Источник: Виктор Гамоцкий

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