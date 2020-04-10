Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти — ответ за Мексикой

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров объявили, что подтверждают свои планы по постепенному снижению нефтедобычи в 2020-2022 годах.

В мае-июне планируется снизить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки, до конца 2020 года скорректировать нефтедобычу до 8 млн баррелей в сутки, а затем, к 30 апреля 2022 — до 6 млн баррелей в сутки.

Об этом говорится в коммюнике, опубликованном 10 апреля на официальном сайте организации.

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Такое решение обусловлено необходимостью стабилизации мирового рынка нефтепродуктов.

Договоренности будут действовать только после официального согласия Мексики. По предварительным данным, министр энергетики Мексики резко выступила против таких сокращений и покинула заседание.

— Вышеупомянутое соглашение зависит от позиции Мексики. Сюда мы включаем право на добровольные корректировки в прилагаемых таблицах, — подчеркивается в документе.

Кроме представителей Саудовской Аравии и России, на онлайн-встрече также присутствовали делегаты из Аргентины, Колумбии, Эквадора, Египта, Индонезии, Норвегии, Тринидада и Тобаго.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как удешевление нефти может повлиять на Украину.

Источник: OPEC