Країни ОПЕК+ домовились про зниження видобутку нафти – відповідь за Мексикою

Країни ОПЕК+ за підсумками переговорів оголосили, що підтверджують свої плани щодо поступового зниження нафтовидобутку у 2020-2022 роках.

У травні-червні планується знизити видобуток нафти на 10 млн барелів на добу, до кінця 2020 року скоригувати нафтовидобуток до 8 млн барелів на добу, а згодом, до 30 квітня 2022 року – до 6 млн барелів на добу.

Про це йдеться у комюніке, опублікованому 10 квітня на офіційному сайті організації.

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Таке рішення обумовлене необхідністю стабілізації світового ринку нафтопродуктів.

Домовленості почнуть діяти лише після офіційної згоди Мексики. За попередніми даними, міністр енергетики Мексики різко виступила проти таких скорочень та покинула засідання.

– Вищезазначена угода залежить від позиції Мексики. Сюди ми додаємо право на добровільне коригування у доданих таблицях, – підкреслюється в документі.

Окрім представників Саудівської Аравії та Росії, на онлайн-зустрічі також були присутні делегати з Аргентини, Колумбії, Еквадору, Єгипту, Індонезії, Норвегії, Тринідаду й Тобаго.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як здешевшання нафти може вплинути на Україну.

Джерело: OPEC