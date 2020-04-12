Країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку нафти

Країни ОПЕК+ підписали угоду про скорочення видобутку нафти у травні-червні на 9,7 млн барелів на добу.

Це підтвердила низка країн. Так, кувейтський міністр уточнив, що угода ОПЕК+ передбачає скорочення видобутку приблизно на 10 млн барелів на добу з 1 травня.

Також підписання підтвердили Міненерго Казахстану, Мексика та Іран.

Це найбільше в історії скорочення видобутку нафти.

Читайте: Вперше з 2002 року: ціна на нафту WTI досягла мінімуму

Нагадаємо, раніше країни ОПЕК+ за підсумками переговорів оголосили, що підтверджують свої плани щодо поступового зниження нафтовидобутку у 2020-2022 роках.

Так, у травні-червні планувалося знизити видобуток нафти на 10 млн барелів на добу, до кінця 2020 року скоригувати нафтовидобуток до 8 млн барелів на добу, а згодом, до 30 квітня 2022 року – до 6 млн барелів на добу.