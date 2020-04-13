Джонсон поблагодарил врачей, которые спасли его жизнь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее подтвердили коронавирус, записал видеообращение.

Он поблагодарил всех медиков, занимавшихся его лечением.

— Сегодня я вышел из больницы, где провел неделю, во время которой сотрудники Национальной службы здравоохранения спасли мою жизнь. Трудно подобрать слова, чтобы выразить, насколько я им обязан.

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Борис Джонсон особо выделил мужество и самоотверженность медиков.

— Я видел мужество не только врачей и медсестер, но и всех — уборщиков, поваров, физиологов, рентгенологов, фармацевтов и других медицинских работников, которые продолжали приходить на работу, постоянно подвергали себя опасности, продолжали рисковать из-за смертельного вируса, — сказал он.

Кроме того, премьер выразил благодарность всем британцам, которые, несмотря на солнечную и теплую погоду, соблюдают правила социального дистанцирования. Он отметил, что вместе общество сможет преодолеть эту проблему.

Напомним, 12 апреля стало известно, что Бориса Джонсона выписали из больницы. Однако пока он не сможет вернуться к своей работе, поскольку продолжит лечение дома.