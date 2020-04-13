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Джонсон подякував лікарям, які врятували його життя

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, у якого раніше підтвердили коронавірус, записав відеозвернення.

Він подякував усім медикам, які займалися його лікуванням.

– Сьогодні я вийшов з лікарні, де провів тиждень, під час якого співробітники Національної служби охорони здоров’я врятували моє життя. Важко підібрати слова, щоб висловити, наскільки я їм зобов’язаний.

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Борис Джонсон особливо виділив мужність і самовідданість медиків.

– Я бачив мужність не тільки лікарів і медсестер, а й усіх – прибиральників, кухарів, фізіологів, рентгенологів, фармацевтів та інших медичних працівників, які продовжували приходити на роботу, постійно наражали себе на небезпеку, продовжували ризикувати через смертельний вірус, – сказав він.

Крім того, прем’єр висловив подяку всім британцям, які, незважаючи на сонячну і теплу погоду, дотримуються правил соціального дистанціювання. Він зазначив, що разом суспільство зможе подолати цю проблему.

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що Бориса Джонсона виписали з лікарні. Однак поки він не зможе повернутися до своєї роботи, оскільки продовжить лікування вдома.

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