Джонсон подякував лікарям, які врятували його життя

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, у якого раніше підтвердили коронавірус, записав відеозвернення.

Він подякував усім медикам, які займалися його лікуванням.

– Сьогодні я вийшов з лікарні, де провів тиждень, під час якого співробітники Національної служби охорони здоров’я врятували моє життя. Важко підібрати слова, щоб висловити, наскільки я їм зобов’язаний.

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Борис Джонсон особливо виділив мужність і самовідданість медиків.

– Я бачив мужність не тільки лікарів і медсестер, а й усіх – прибиральників, кухарів, фізіологів, рентгенологів, фармацевтів та інших медичних працівників, які продовжували приходити на роботу, постійно наражали себе на небезпеку, продовжували ризикувати через смертельний вірус, – сказав він.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life. The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

Крім того, прем’єр висловив подяку всім британцям, які, незважаючи на сонячну і теплу погоду, дотримуються правил соціального дистанціювання. Він зазначив, що разом суспільство зможе подолати цю проблему.

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що Бориса Джонсона виписали з лікарні. Однак поки він не зможе повернутися до своєї роботи, оскільки продовжить лікування вдома.