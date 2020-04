Джонсон подякував лікарям, які врятували його життя

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, у якого раніше підтвердили коронавірус, записав відеозвернення.

Він подякував усім медикам, які займалися його лікуванням.

Борис Джонсон особливо виділив мужність і самовідданість медиків.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020