Испания ослабляет карантин

Испания ослабляет карантинные меры, несмотря на то, что количество заболевших Covid-19 в стране превышает 160 000 человек.

В стране планируют снять ограничения на передвижение и сферу обслуживания.

— Я хочу, чтобы вы меня поняли. Мы даже не вступаем во вторую фазу. Тревога продолжается, а, значит, и общая изоляция тоже, — отметил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

По словам Санчеса, снятие мер будет постепенным и не помешает общей борьбе с коронавирусом в стране.

Также Санчес анонсировал новые шаги для защиты испанских медиков, которые борются с вирусом.

Напомним, ранее мы писали, что карантинные меры планируют ослабить в Дании.