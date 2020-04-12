По состоянию на 12 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 777 666 человек. Из них излечилось 404 372 человека, а 108 867 пациентов умерли.

США не первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 529 951 больной.

На втором месте сейчас Испания — там заразились 163 027 человек, умерло 16 606.

В Италии по состоянию на 12 апреля инфицированы уже1 52 271 человек.

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В Китае с начала пандемии 83 096 человек инфицированы Covid-19.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 12 апреля зафиксировали 2 777 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Умерли от коронавируса 83 человека. Всего 89 пациентов уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.