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Факти / Світ

Іспанія послаблює карантин

Іспанія послаблює карантинні заходи, незважаючи на те, що кількість хворих на Covid-19 в країні перевищує 160 000 чоловік.

У країні планують зняти обмеження на пересування і сферу обслуговування.

– Я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Ми навіть не вступаємо у другу фазу. Тривога є, а це означає, що загальна ізоляція також продовжиться, – зазначив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

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За словами Санчеса, зняття заходів буде поступовим і не завадить спільній боротьбі з коронавірусом в країні.

Також Санчес анонсував нові кроки для захисту іспанських медиків, які борються з вірусом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що карантинні заходи планують послабити у Данії.

Джерело: CNN

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