Онлайн-службы и речь Папы на пустой площади. Особенности национальных карантинов

На этой неделе США установили трагический рекорд пандемии — более 2 тыс. умерших в сутки. В общем уже полмиллиона зараженных. Почти половина в Нью-Йорке. Губернатор заявил, что пик еще не пройден.

Между тем, стабилизировать ситуацию удается Германии. На этой неделе канцлер заявила, что соотношение между теми, кто погиб и выздоровел, растет.

Праздничная пора — испытание для правительств и населения. Особенно религиозных стран. Важнейшее событие года для ортодоксальных иудеев Песах началось в среду и продлится 7 дней. Власти Израиля с самого начала карантина было труднее справиться именно с религиозной частью общества. Поэтому на время Песаха Иерусалим ввел чрезвычайно жесткие правила.

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Пасху празднуют католики. Ватикан уже традиционно во время карантина проводит богослужения он-лайн. Впервые в истории Пасхи крестный ход проходит по пустой площади Святого Петра. Как и торжественная речь Папы.

99-летнего ветерана второй мировой выписали из больницы. Он победил вирус.

Пока британские врачи не могут справиться с наплывом больных, испанские производители гробов не могут справиться с наплывом заказов. В то время как весь остальной бизнес закрывается, этот наоборот расширяется.

Но есть в Испании и положительная статистика. На этой неделе из тамошних больниц выписали 40 тыс. пациентов, которые выздоровели от Covid-19. А динамика заражения падает.

Между тем смертность во Франции от коронавируса на этой неделе преодолела психологический рубеж в 10 тыс. человек, а к концу недели число возросло до 14.

В Италии уже почти неделю сохраняется положительная динамика заболеваемости коронавирусом, но количество еще сверхбольшое. Чтобы больные легче переносили лечение, тамошние эскулапы устраивают пациентам видеоконференции с родными.

На фоне статистики и распространения болезни в мире, кажется, что Беларусь живет в параллельной реальности. Там не только нет карантина, но и ни одного распоряжения правительства об ограничениях в связи с пандемией. Например, в Минске провели репетицию парада ко Дню Победы.

Факты ICTV ранее писали о том, что нужно знать про католическую Пасху 2020.