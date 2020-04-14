Онлайн-служби та промова Папи на пустій площі. Особливості національних карантинів

Цього тижня США встановили трагічний рекорд пандемії – понад 2 тис. померлих за добу. Загалом вже пів мільйона заражених. Майже половина у Нью-Йорку. Губернатор заявив, що пік ще не пройдено.

Тим часом, стабілізувати ситуацію вдається Німеччині. Цього тижня канцлер заявила, що співвідношення між тими, хто загинув і одужав, зростає.

Святкова пора – випробування для урядів та населення. Особливо релігійних країн. Найважливіша подія року для ортодоксальних іудеїв Песах почалась у середу і триватиме 7 днів. Владі Ізраїлю з самого початку карантину було найтяжче впоратись саме з релігійною частиною суспільства. Тому на час Песаху Єрусалим запровадив надзвичайно жорсткі правила.

Читайте: Великдень без походу до церкви. Як освятити паски і яйця вдома

Великдень святкують католики. Ватикан вже традиційно під час карантину проводить богослужіння он-лайн. Вперше в історії Великодня хресна хода відбувається за порожньої площі Святого Петра. Як і урочиста промова Папи.

99-річного ветерана другої світової виписали з лікарні. Він переміг вірус.

Поки британські лікарі не можуть впоратися з напливом хворих, іспанські виробники трун не можуть впоратись із напливом замовлень. В той час коли увесь інший бізнес закривається, цей навпаки розширюється.

Але є в Іспанії і позитивна статистика. Цього тижня з тамтешніх лікарень виписали 40 тис. пацієнтів, які одужали від Covid-19. А динаміка зараження спадає.

Тим часом смертність у Франції від коронавірусу цього тижня подолала психологічну межу у 10 тис. людей, а на кінець тижня число зросло до 14.

В Італії вже майже тиждень зберігається позитивна динаміка захворюваності на коронавірус, але кількість ще надвелика. Щоб хворі легше переносили лікування, тамтешні ескулапи влаштовують пацієнтам відеоконференції з рідними.

На тлі статистики та розповсюдження хвороби у світі, здається, що Білорусь живе у паралельній реальності. Там не лише немає карантину, але й жодного розпорядження уряду щодо обмежень у зв’язку з пандемією. Наприклад, у Мінську провели репетицію параду до Дня Перемоги.

Факти ICTV раніше писали про те, що треба знати про католицький Великдень 2020.