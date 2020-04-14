Польша ослабляет карантин со следующей недели

С 19 апреля в Польше могут открыть школы и позволить работать некоторым предприятиям.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

— Изоляция эффективна, и если бы не такие меры, количество пациентов достигло бы десятков тысяч людей, — говорит министр.

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Министр здравоохранения отметил, что нет научных данных, что эпидемия закончится с приходом лета.

— В местах, где намного выше температура, много солнца — вирус присутствует. Поэтому я подозреваю, что в июне-июле эпидемия не исчезнет, ​​- говорит Шумовский.

Как писали Факты ICTV, в польской промышленности возникли серьезные проблемы из-за нехватки рабочих. Львиную долю составляли украинцы, которые вернулись домой из-за карантина.