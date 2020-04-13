Экономика Польши падает из-за оттока украинских заробитчан — Financial Times

В польской промышленности возникли серьезные проблемы из-за нехватки рабочих.

Львиную долю составляли украинцы, которые вернулись домой из-за карантина.

— Польские компании, возлагавшиеся на работу мигрантов и до сих пор работают несмотря на карантин, почувствовали острую нехватку рабочей силы, — пишут журналисты FT.

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В прошлом году Польша выдала 1,5 млн разрешений на работу для украинцев.

— Эти заробитчане помогли покрыть огромную нехватку рабочей силы на польских фабриках, стройках, фермах, в отелях, ресторанах и супермаркетах, — пишет FT.

Паралич грозит фермерским хозяйствам. Из-за карантина, украинцы не смогут приехать в Польшу на нынешний сезон сбора фруктов.

Также в стране остановилось большое строительство — в отрасли работал каждый третий украинец.

Многие украинцы вернулись, потому что закончились их разрешения на работу. Продлить их они не могли, так как в Польше ввели карантин.

Напомним, Польша ожидает пика эпидемии коронавируса Covid-19 в мае-июне. Сейчас страна находится в начале борьбы с коронавирусом и на этом этапе необходимо соблюдать дисциплину и выполнять правила.

Источник: Financial Times