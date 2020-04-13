Экономика Польши падает из-за оттока украинских заробитчан — Financial Times

В польской промышленности возникли серьезные проблемы из-за нехватки рабочих.
Львиную долю составляли украинцы, которые вернулись домой из-за карантина.
— Польские компании, возлагавшиеся на работу мигрантов и до сих пор работают несмотря на карантин, почувствовали острую нехватку рабочей силы, — пишут журналисты FT.
Читайте: Из Польши уехало 20% украинских трудовых мигрантов: бизнес просит помощи у властей
В прошлом году Польша выдала 1,5 млн разрешений на работу для украинцев.
— Эти заробитчане помогли покрыть огромную нехватку рабочей силы на польских фабриках, стройках, фермах, в отелях, ресторанах и супермаркетах, — пишет FT.
Паралич грозит фермерским хозяйствам. Из-за карантина, украинцы не смогут приехать в Польшу на нынешний сезон сбора фруктов.
Также в стране остановилось большое строительство — в отрасли работал каждый третий украинец.
Многие украинцы вернулись, потому что закончились их разрешения на работу. Продлить их они не могли, так как в Польше ввели карантин.
Напомним, Польша ожидает пика эпидемии коронавируса Covid-19 в мае-июне. Сейчас страна находится в начале борьбы с коронавирусом и на этом этапе необходимо соблюдать дисциплину и выполнять правила.
Источник: Financial Times