Польща послаблює карантин з наступного тижня

З 19 квітня у Польщі можуть відкрити школи та дозволити працювати деяким підприємствам.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський.

– Ізоляція ефективна, і якби не такі заходи, кількість пацієнтів досягла б десятків тисяч людей, – каже міністр.

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Міністр охорони здоров’я зазначив, що немає наукових даних, що епідемія закінчиться з приходом літа.

– У місцях, де набагато вища температура і багато сонця – вірус є присутній. Тому я підозрюю, що раптом у червні-липні епідемія не зникне, – каже Шумовський.

Як писали Факти ICTV, у польській промисловості виникли серйозні проблеми через нестачу робітників. Левову частку становили українці, які повернулись додому через карантин.