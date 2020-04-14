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Факты / Мир

Цены на электроэнергию упали в Европе — данные бирж

Цены на электроэнергию начали падать в европейских странах.

Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической биржи Nord Pool и венгерской энергетической биржи HUPH.

Среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии, как и в восточноевропейских странах, 13 апреля упала на 4,6%.

В частности, упали цены в Чехии и Словакии, что является нетипичным для рабочих дней.

Читайте: Всему виной зеленый тариф: почему в Украине взлетели цены на электроэнергию

По данным ГП Оператор рынка, на внутреннесуточном рынке Украины цена составляет 1 218 грн за мВт/ч и 776 грн мВт/ч.

Как писали Факты ICTV, в Украине цена электричества для промышленных предприятий подскочила на 35%. Теперь она вдвое выше, чем в соседней Польше или Румынии.

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