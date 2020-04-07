Всему виной зеленый тариф: почему в Украине взлетели цены на электроэнергию

На сегодняшний день стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в Украине самая высокая в Восточной Европе — вдвое больше, чем в Румынии, Венгрии или Словакии.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус объясняет, что сейчас огромные ветряные и солнечные станции генерируют около 20% электроэнергии в стране. А зеленый тариф для них, который втрое выше, чем в Германии, закреплен на десять лет.

— Сейчас начинается весна, солнца становится все больше и больше. Производят больше, поэтому нужно им больше платить денег по зеленому тарифу. Это влечет за собой определенные перекосы, потому что тот, кто должен платить — Гарантированный покупатель — платит им и не рассчитывается с Энергоатомом, — сказал он в программе Вікна на СТБ.

Зеленая энергия очень дорогая, поэтому, чтобы оплачивать счета ее производителям, государство заставило атомные станции продавать свою энергию очень дешево. Государственное предприятие Гарантированный покупатель скупал и зеленую, и атомную энергию, чтобы балансировать цену. И это действовало, пока зеленой энергии было мало.

Впрочем, уже в этом году ГП Гарантированный покупатель задолжало Энергоатому почти 5 млрд грн.

— Дефицит средств ставит под угрозу выполнение Энергоатомом программ по повышению ядерной безопасности, надежности и эффективности. Из-за недостатка финансирования возникают существенные трудности в выполнении производственной программы, закупке свежего ядерного топлива, своевременной выплате заработной платы, уплате налогов, — говорится в заявлении Энергоатома.

Читайте: Рада может назначить министра энергетики на этой неделе — Герус

Из-за долгов со стороны государства Энергоатом вышел на биржу самостоятельно и продает там электроэнергию по рыночной цене. Поэтому за неделю резко подскочила стоимость для всех небытовых покупателей.

Герус видит выход из ситуации в закрытии долгов перед Энергоатомом. Также нужно ограничить цену — договориться с производителями зеленой энергии.

К слову, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил, что Украина может вернуться в 90-е, когда без света будут целые города.