Эксперт объяснил, почему выросли тарифы на электроэнергию

Тариф на электроэнергию для промышленных предприятий вырос на 35%.

Об этом говорит заместитель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в комментарии Фактам ICTV.

— Происходит диверсия против украинской промышленности. Потребители платят за электроэнергию на 35% больше, чем было летом, когда запускали рынок электроэнергии. А промышленные предприятия являются последним бастионом перед полной остановкой экономики, — говорит нардеп.

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Как писали Факты ICTV, украинская промышленность подсчитывает будущие убытки от резкого увеличения цены на электроэнергию.

Все это при том, что именно промышленность — это последнее, что держит экономику от коллапса, связанного с карантином.