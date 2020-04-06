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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Эксперт объяснил, почему выросли тарифы на электроэнергию

Тариф на электроэнергию для промышленных предприятий вырос на 35%.

Об этом говорит заместитель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в комментарии Фактам ICTV.

— Происходит диверсия против украинской промышленности. Потребители платят за электроэнергию на 35% больше, чем было летом, когда запускали рынок электроэнергии. А промышленные предприятия являются последним бастионом перед полной остановкой экономики, — говорит нардеп.

Эксперт объяснил, почему выросли тарифы на электроэнергию

Читайте: Стимулирующие тарифы. Как Укрэнерго может собрать деньги на ремонт электросети

Как писали Факты ICTV, украинская промышленность подсчитывает будущие убытки от резкого увеличения цены на электроэнергию.

Все это при том, что именно промышленность — это последнее, что держит экономику от коллапса, связанного с карантином.

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