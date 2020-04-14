Ціни на електроенергію впали у Європі – дані бірж

Ціни на електроенергію почали падати у європейських країнах.

Про це свідчать дані європейської енергетичної біржі Nord Pool і угорської енергетичної біржі HUPH.

Середньодобова ціна на електроенергію у Франції, Німеччині, Нідерландах і Бельгії, як і в східноєвропейських країнах, 13 квітня упала на 4,6%.

Зокрема, впали ціни в Чехії і Словаччині, що є нетиповим для робочих днів.

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За даними ДП Оператор ринку, на внутрішньодобовому ринку України ціна становить 1 218 грн за мВт/год і 776 грн мВт/год.

Як писали Факти ICTV, в Україні ціна електрики для промислових підприємств підскочила на 35%. Тепер вона вдвічі вища, ніж у сусідній Польщі чи Румунії.