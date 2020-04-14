С 14 апреля в Австрии начал действовать смягченный карантин, который был введен для борьбы с коронавирусом.

Со вторника восстановили работу небольшие магазины площадью до 400 м², а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности.

— Мы хотим преодолеть этот кризис как можно быстрее в экономическом плане, — заявил канцлер Австрии Курц.

Смягчение ограничений связано с рядом условий. В частности, в магазинах может одновременно находиться ограниченное количество покупателей, посетители должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию.

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Все другие магазины, торговые центры и парикмахерские должны открыться с 1 мая, а рестораны и гостиницы смогут возобновить работу с середины мая.

Школы также останутся закрыты и продолжат дистанционное обучение минимум до середины мая.

Недавно правительство Чехии заявило о продлении карантина, однако смягчило ограничения. В частности, жителям разрешено не носить маски.