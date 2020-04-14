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В Австрії почав діяти пом’якшений карантин

З 14 квітня в Австрії почали діяти пом’якшені карантинні обмеження, які були введені для боротьби з коронавірусом.

З вівторка відновили роботу невеликі магазини площею до 400 м², а також спеціалізовані торговельні підприємства, де продаються будівельне та садове приладдя.

– Ми хочемо подолати цю кризу якнайшвидше в економічному плані, – заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

Пом’якшення обмежень пов’язане з низкою умов. Зокрема, в магазинах може одночасно перебувати обмежена кількість покупців, відвідувачі повинні носити захисні маски і дотримуватися дистанції.

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Всі інші магазини, торгові центри та перукарні повинні відкритися з 1 травня, а ресторани та готелі зможуть відновити роботу з середини травня.

Школи також залишаться закриті і продовжать дистанційне навчання мінімум до середини травня.

Нещодавно уряд Чехії заявив про продовження карантину, однак пом’якшив обмеження. Зокрема, жителям дозволено не носити маски.

Джерело: Deutsche Welle

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