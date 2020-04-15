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Факты / Мир

Дания первой в Европе открыла детские садики и начальные школы после карантина

Дания открывает детские сады и начальные школы после месячного карантина.

Она стала первой в Европе, кто ослабил карантинные ограничения, которые ввели из-за коронавируса Covid-19.

Занятия возобновляются в 54 муниципалитетах Дании и в 35% школах Копенгагена.

Начальные школы заработают до 20 апреля. Ученики средней и старшей школы продолжат дистанционное обучение до 10 мая.

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Школы обязаны обеспечить расстояния в два метра между партами в классах. Ученики и преподаватели должны как можно больше находиться на свежем воздухе.

Как писать Факты ICTV, Дания и Австрия ослабляют карантин, однако увеличился наплыв больных коронавирусом в России. Всего за время пандемии, Covid-19 подхватили более 2 млн человек.

Источник: Politiken

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