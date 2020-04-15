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Факти / Світ

Данія першою в Європі відкрила дитячі садки і початкові школи після карантину

Данія відкрила дитячі садочки та початкові школи після місячного карантину.

Вона стала першою у Європі, хто послабив карантинні обмеження, які ввели через коронавірус Covid-19.

Заняття поновлюються у 54 муніципалітетах Данії та у 35% шкіл Копенгагена.

Початкові школи запрацюють до 20 квітня. Учні середньої та старшої школи продовжать дистанційне навчання до 10 травня.

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Школи зобов’язані забезпечити збереження відстані в два метри між партами в класах. Учні та викладачі повинні якомога більше перебувати на свіжому повітрі.

Як писати Факти ICTV, Данія та Австрія послаблюють карантин, однак збільшився наплив хворих на коронавірус у Росії. Загалом за час пандемії Covid-19 підхопили понад 2 млн людей.

Джерело: Politiken

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