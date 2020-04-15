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Covid-19 в мире: Дания и Австрия ослабляют карантин, в России — наплыв больных

Интенсивность заражений в мире немного уменьшилась. За 14 апреля обнаружили 56 300 новых случаев заболевания.

Всего за время эпидемии коронавирус подхватили более 2 млн человек. Самая худшая статистика в Соединенных Штатах — умерли почти 26 тыс. А президент Дональд Трамп объявил, что США приостанавливают уплату взносов во Всемирную организацию здравоохранения из-за некомпетентности организации.

А в Европе Дания и Австрия смогли себе позволить осторожно ослабить карантин. О ситуации в мире смотрите в сюжете Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда мир вернется к нормальной жизни.

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