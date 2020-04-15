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Факты / Мир

Карантин в Германии смягчают: открывают магазины, с мая — школы

В Германии приняли решение ослабить карантинные ограничения.

Об этом на пресс-конференции заявила канцлер Германии Ангела Меркель, где и представила концепцию выхода из карантина.

Так, при условии соблюдения карантинных мер в Германии намерены возобновить работу непродовольственных магазинов, где площадь до 800 квадратных метров.

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Также уже с 4 мая начнут постепенно открываться школы. Сначала занятия возобновятся в выпускных классах, затем в более младших.

Однако предварительно решили, что массовые мероприятия до конца лета запретят.

Отмечается, что ситуация в Германии будет отслеживаться и в случае необходимости, стратегия будет корректироваться.

Факты ICTV ранее писали о том, как медики находят лекарства против коронавируса.

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