Карантин в Германии смягчают: открывают магазины, с мая — школы

В Германии приняли решение ослабить карантинные ограничения.

Об этом на пресс-конференции заявила канцлер Германии Ангела Меркель, где и представила концепцию выхода из карантина.

Так, при условии соблюдения карантинных мер в Германии намерены возобновить работу непродовольственных магазинов, где площадь до 800 квадратных метров.

Читайте: Препарат Нелфинавир блокирует размножение коронавируса — ученые

Также уже с 4 мая начнут постепенно открываться школы. Сначала занятия возобновятся в выпускных классах, затем в более младших.

Однако предварительно решили, что массовые мероприятия до конца лета запретят.

Отмечается, что ситуация в Германии будет отслеживаться и в случае необходимости, стратегия будет корректироваться.

Факты ICTV ранее писали о том, как медики находят лекарства против коронавируса.