Карантин в Німеччині пом’якшують: відкривають магазини, з травня – школи

У Німеччині вирішили послабити карантинні обмеження.

Про це на прес-конференції заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, де і представила концепцію виходу з карантину.

Так, за умови дотримання карантинних заходів в Німеччині мають намір відновити роботу непродовольчих магазинів, де площа до 800 квадратних метрів.

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Також вже з 4 травня почнуть поступово відкриватися школи. Спочатку заняття поновляться в випускних класах, потім в молодших.

Однак попередньо вирішили, що масові заходи до кінця літа заборонять.

Відзначається, що ситуація в Німеччині відстежуватиметься і в разі потреби, стратегія коригуватиметься.

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