В России отменили парад на День Победы 9 мая. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.

Парад отменен в связи с пандемией коронавируса.

По словам Путина, парад и другие массовые мероприятия, связанные с 75-летием праздника, состоятся в 2020 году, однако не уточнил, когда именно.

— Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые должны были запланированы, – сказал Путин.