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Факти / Світ

Путін скасував парад 9 травня

У Росії скасували парад на День Перемоги 9 травня. Про це оголосив президент РФ Володимир Путін.

Парад скасований у зв’язку з пандемією коронавірусу.

За словами Путіна, парад та інші масові заходи, пов’язані з 75-річчям свята, відбудуться у 2020 році, проте не уточнив, коли саме.

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– Доручаю міністру оборони, керівникам силових відомств, органам влади всіх рівнів змінити графік і перенести підготовку до військового параду на Червоній площі, до парадів у регіонах, відкласти всі масові публічні заходи, які були заплановані, – зазначив Путін.

Раніше Факти ICTV писали, що у Москві різко збільшилася кількість заражених коронавірусом – біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги.

Лікарні не встигають приймати хворих. Затори утворилися на під’їзді до Федерального клінічного центру високих медичних технологій у місті Хімки Московської області.

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