В Польше с 20 апреля ослабляют карантин, который действует из-за эпидемии коронавируса. В частности, жителям разрешат посещать леса и парки.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он также отметил, что будут изменены ограничения для магазинов. В торговых помещениях площадью до 100 кв. метров на одну кассу будут пускать четырех покупателей, а в магазинах площадью более 100 кв. метров — одного человека на каждые 15 кв. метров.

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Кроме того, изменят правило, согласно которому было запрещено самостоятельно выходить из дома детям и молодежи, младше 18 лет.

Теперь это ограничение будет касаться только детей до 13 лет.

Напомним, ранее Дания первой в Европе открыла детские сады и начальные школы после карантина.