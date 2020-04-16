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Відкривають ліси і парки: у Польщі послаблюють карантин

У Польщі з 20 квітня  послаблюють карантинні обмеження, які діють через епідемію коронавірусу. Зокрема, жителям дозволять відвідувати ліси та парки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Він також зазначив, що будуть змінені обмеження для магазинів. У торгових приміщеннях площею до 100 кв. метрів на одну касу пускатимуть чотирьох покупців, а в магазинах площею понад 100 кв. метрів – одну людину на кожні 15 кв. метрів.

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Крім того, змінять правило, відповідно до якого було заборонено самостійно виходити з дому дітям і молоді, молодшій за 18 років.

Відтепер це обмеження стосуватиметься тільки дітей до 13 років.

Нагадаємо, раніше Данія першою в Європі відкрила дитячі садки і початкові школи після карантину.

Джерело: Польське радіо

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