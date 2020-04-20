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Факты / Мир

Цена нефти WTI впервые в истории достигла нуля

Майские фьючерсы на нефть WTI упали ниже 1 доллара за баррель, достигнув минимальной отметки за всю историю. Так, цена за баррель достигла нуля.

Это самое сильное однодневное падение в биржевой истории торгов.

Такая ситуация сложилась на фоне опасений за переполнения американских нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса.

Цена нефти марки WTI впервые достигла нуля

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Напомним, ранее Факты ICTV писали, что цены на нефть в США упали до 21-летнего минимума.

Американские хранилища сейчас пытаются справиться с избытком нефти, что еще больше ослабляет цены.

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