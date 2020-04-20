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Факти / Світ

Історичний мінімум: ціна нафти марки WTI стала від’ємною

Ціна на нафту марки WTI 20 квітня опустилася нижче за 0 доларів. Це історичний мінімум з моменту відкриття NYMEX ф’ючерсів на нафту 1983 року.

Ф’ючерси на нафту марки WTI з поставкою в червні знизилися на 20%, до $20,8 за барель.

Станом на 22.00 вартість нафти знизилась до рекордних мінус $37,63 за барель, ставши від’ємною вперше в історії. Це означає, що виробники платять покупцям за те, що вони забирають нафту.

Читайте: Ціни на нафту в США впали до 21-річного мінімуму

До слова, раніше Факти ICTV писали, що ціна нафти WTI досягла нуля. Така ситуація склалася на тлі побоювань через переповнення американських нафтосховищ в умовах рекордно низького світового попиту.

Джерело: Лондонська біржа ICE

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