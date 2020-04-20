Ціна нафти марки WTI уперше досягла нуля

Травневі ф’ючерси на нафту WTI впали нижче 1 долара за барель, досягнувши мінімальної позначки за всю історію. Ціна за барель досягла нуля.

Це найсильніше одноденне падіння в біржовій історії торгів.

Така ситуація склалася на тлі побоювань через переповнення американських нафтосховищ в умовах рекордно низького світового попиту.

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що ціни на нафту в США впали до 21-річного мінімуму.

Американські сховища зараз намагаються впоратися з надлишком нафти, що ще більше послаблює ціни.