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Факти / Світ

Ціна нафти WTI уперше в історії досягла нуля

Травневі ф’ючерси на нафту WTI впали нижче 1 долара за барель, досягнувши мінімальної позначки за всю історію. Ціна за барель досягла нуля.

Це найсильніше одноденне падіння в біржовій історії торгів.

Така ситуація склалася на тлі побоювань через переповнення американських нафтосховищ в умовах рекордно низького світового попиту.

Ціна нафти марки WTI уперше досягла нуля

Читайте: Країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку нафти

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що ціни на нафту в США впали до 21-річного мінімуму.

Американські сховища зараз намагаються впоратися з надлишком нафти, що ще більше послаблює ціни.

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