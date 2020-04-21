Ослабление карантина в Австрии: с 15 мая откроются рестораны и церкви

15 мая в Австрии откроются рестораны и бары. Они будут работать до 23.00. О послаблении карантина в стране сообщил на брифинге канцлер Себастьян Курц.

По его словам, с этой даты также разрешено проведение религиозных служб в храмах.

Кроме того, поэтапно будет возобновляться обучение в школах для учеников младших классов.

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В тоже время с 1 мая должны открыться непродуктовые магазины, торговые центры и парикмахерские.

Напомним, с 14 апреля в Австрии начал действовать смягченный карантин, введенный для борьбы с коронавирусом. Восстановили работу небольшие магазины площадью до 400 кв. м, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности.