Ослаблення карантину в Австрії: з 15 травня відкриються ресторани та церкви

15 травня в Австрії відкриються ресторани та бари. Вони будуть працювати до 23.00. Про послаблення карантину в країні повідом на брифінгу канцлер Себастьян Курц.

За його словами, з цієї дати також дозволено проведення релігійних служб у храмах.

Крім того, поетапно буде відновлюватися навчання у школах для учнів молодших класів.

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Водночас з 1 травня мають відкритися непродуктові магазини, торгові центри та перукарні.

Нагадаємо, з 14 квітня в Австрії почали діяти пом’якшені карантинні обмеження, введені для боротьби з коронавірусом. Відновили роботу невеликі магазини площею до 400 кв. м, а також спеціалізовані торговельні підприємства, де продаються будівельне та садове приладдя.