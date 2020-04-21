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Факти / Світ

Ціна нафти: США закачають у нафтосховища 75 млн барелів

Сполучені Штати Америки заповнять свої стратегічні нафтові сховища.

Про це каже президент США Дональд Трамп.

У нафтосховища планується закачати 75 млн барелів нафти. Таким чином їх повністю заповнять.

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– Ціни на нафту рекордно низькі. Для багатьох людей це дуже цікаво. Ми зможемо повністю заповнити нафтосховища: вперше за довгий час і за правильну ціну, – говорить Трамп.

Раніше Факти ICTV писали, що ціна нафти WTI досягла нуля. Така ситуація склалася на тлі побоювань через переповнення американських нафтосховищ в умовах рекордно низького світового попиту.

Джерело: ВВС

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