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Факты / Мир

Стрельба в Канаде: число жертв возросло до 23

В результате стрельбы в Канаде погибли уже 23 человека.

Об этом в Facebook информирует Королевская канадская конная полиция, которая ведет расследование.

Среди жертв есть 17-летний парень, хотя отмечали, что среди убитых несовершеннолетних нет.

Как отмечается, кроме этого, два человека, в том числе один полицейский, получили ранения и находятся в больнице.

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Правоохранители также подтвердили, что преступник умер от ран, полученных в перестрелке с полицией.

Ранее полиция предупреждала, что число погибших может возрасти, поскольку они обыскали 16 отдельных мест преступления в северной и центральной частях Новой Шотландии.

Напомним, стрельба в канадской провинции Новая Шотландия произошла вечером 18 апреля. 51-летний Габриэль Уортман открыл огонь по людям в городе Портапик.

Фото: Dreamstime

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