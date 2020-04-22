Цена нефти Brent опустилась ниже $16 за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $16. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже в Лондоне.

По состоянию на 7.30 по киевскому времени она снизилась до $15,99.

Последний раз баррель Brent стоил меньше $16 в декабре 1999 года.

Ситуация на бирже начала резко меняться около 6 утра. Если до этого баррель Brent торговался в диапазоне $18,50 – 19, то затем началось стремительное падение.

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В 7.15 цена упала до минимума 2001 года — до $16,52 за баррель.

Похожим образом развивается ситуация и в США, где стоимость июньских контрактов на техасскую WTI сначала стабилизировалась в районе $13,75, а затем стала стремительно снижаться.

Напомним, вечером 20 апреля стоимость нефти WTI снизилась до рекордных минус $37,63 за баррель, став отрицательной впервые в истории. Это означает, что производители платят покупателям за то, что они забирают нефть.