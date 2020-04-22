Ціна нафти Brent опустилася нижче $16 за барель

Вартість бареля нафти марки Brent опустилася нижче $16. Про це свідчать дані торгів на біржі в Лондоні.

Станом на 7.30 за київським часом вона знизилася до $15,99.

Останній раз барель Brent коштував менше $16 в грудні 1999 року.

Ситуація на біржі почала різко змінюватися близько 6 ранку. Якщо до цього барель Brent торгувався в діапазоні $18,50 – 19, то потім почалося стрімке падіння.

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О 7.15 ціна впала до мінімуму 2001 року – до $16,52 за барель.

Схожим чином розвивається ситуація і в США, де вартість червневих контрактів на техаську WTI спочатку стабілізувалася в районі $13,75, а потім стала стрімко знижуватися.

Нагадаємо, ввечері 20 квітня вартість нафти WTI знизилася до рекордних мінус $37,63 за барель, ставши негативною вперше в історії. Це означає, що виробники платять покупцям за те, що вони забирають нафту.