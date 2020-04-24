Стоит ли украинцам рассчитывать на отпуск летом и когда откроют границы

Есть ли шанс, что летом авиасообщение Украины с миром восстановят, и когда украинцы смогут поехать за границу, пока точно сказать нельзя.

Согласно постановлению Кабмина №228, запрет на авиационное сообщение продлится до 11 мая включительно. Впрочем, это еще не значит, что после этой даты границы откроют, а туристическая отрасль будет работать обычном режиме.

В Евросоюзе хотят действовать поэтапно и сначала снять ограничения на путешествия внутри Шенгенской зоны, а уже потом — восстановить допуск иностранцев. Эксперты говорят — из-за пандемии коронавируса во многих европейских странах могут не открыть границы даже до конца 2020 года.

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Кроме того, по мнению экспертов, во время так называемого коронакризиса европейцы опасаются конкуренции на рынке труда. Поэтому это может быть еще одной причиной, почему страны ЕС будут держать границы закрытыми.

А вот Турция, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, скорее всего, будет принимать туристов уже этим летом, говорят специалисты.

Если же границы таки не откроют, то выходом может стать так называемый внутренний туризм. Впрочем, власть должна подумать, каким образом стимулировать украинцев к такому формату отдыха.

Напомним, ранее в Кабмине сделали прогноз, стоит ли планировать отпуск на первую половину лета.