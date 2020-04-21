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Факты / Украина

Стоит ли планировать отпуск на первую половину лета — прогноз Кабмина

Карантинные ограничения в отношении транспорта в первой половине лета еще могут продолжаться, потому украинцам лучше планировать отпуск на позже.

— Реалистично планировать отдых на вторую половину лета, — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, граждане имеют шанс отдохнуть этим летом, если будут соблюдать правила карантина, благодаря чему улучшится ситуация с распространением коронавируса.

Если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то рынок внутренних авиаперелетов могут открыть раньше, чем международные рейсы, прогнозирует Криклий.

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Из наземного транспорта первыми курсировать начнут пригородные электрички, добавил министр.

К слову, ранее Кликлий заявил, что общественный транспорт возобновит свою работу не раньше июня.

Источник: BBC Україна

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