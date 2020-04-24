Чи варто українцям розраховувати на відпустку влітку і коли відкриють кордони

Чи є шанс, що влітку авіасполучення України зі світом відновлять, і коли врешті українці зможуть поїхати за кордон, наразі точно сказати не можна.

Відповідно до постанови Кабміну №228, заборона на авіаційне сполучення триватиме до 11 травня включно. Утім, це ще не означає, що після цієї дати кордони відкриють, а туристична галузь працюватиме звичному режимі.

У Євросоюзі хочуть діяти поетапно і спершу зняти обмеження на подорожі всередині Шенгенської зони, а вже потім – відновити допуск іноземців. Експерти кажуть – через пандемію коронавірусу у багатьох європейських країнах можуть не відкрити кордони навіть до кінця 2020 року.

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Крім того, на думку експертів, у час так званої коронакризи європейці побоюються конкуренції на ринку праці. Тому це може бути ще однією причиною, чому країни ЄС триматимуть кордони закритими.

А от Туреччина, попри несприятливу епідеміологічну ситуацію, найімовірніше, прийматиме туристів вже цього літа, кажуть фахівці.

Якщо ж кордони таки не відкриють, то виходом може стати так званий внутрішній туризм. Утім, влада має подумати, яким чином стимулювати українців до такого формату відпочинку.

Нагадаємо, раніше у Кабміні зробили прогноз, чи варто планувати відпустку на першу половину літа.