Минулого тижня в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин тяжко захворів після невідкладної операції на серці.

Журналісти посилаються тільки на джерела, водночас офіційні особи в Північній Кореї мовчать.

Інформаційна хвиля дійшла до того, що агентство New York Post з посиланням на “дуже солідне джерело” повідомило, що лідер Північної Кореї помер.

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Що про ситуацію навколо нібито хвороби Кім Чен Ина нині відомо зі ЗМІ:

24 квітня Кім Чен Ину зробили операцію на серці через кардіоваскулярного захворювання. Стан здоров’я лідера КНДР нібито погіршився через ожиріння, перевтому й куріння.

Журналісти пишуть, що лідер КНДР відвідував сільську місцевість, коли він схопився за груди і впав на землю. Кажуть, що лікар, який перебував біля нього у той час, супроводжував його до лікарні

Після операції Кім Чен Ин впав у вегетативний стан нібито через дії хірурга, який сильно нервував, що призвело до негативних затримок.

Китай у п’ятницю направив групу експертів, в тому числі кількох медичних працівників, до Північної Кореї, щоб надати рекомендації щодо стану здоров’я північнокорейського лідера.

Кім Чен Ин пропустив день народження дідуся, великого Кім Ір Сена, і не з’являвся на публіці з середини квітня.

Супутники зафіксували, що поїзд, який, імовірно, належить вождю, стоїть на станції неподалік від резиденції північнокорейського лідера у Вонсані з 21 квітня.

У суботу північнокорейські ЗМІ сфокусувалися на темі 88-річчя заснування армії країни. Інформації про лідера КНДР у ЗМІ не передавалося.

Нагадаємо, військові Північної Кореї розстріляли чоловіка, який порушив карантин після повернення з Китаю.