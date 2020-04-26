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Факты / Мир

Карантин в Испании могут смягчить со 2 мая

Со 2 мая жителям Испании разрешат выходить на улицу для занятий спортом, а также совершать семейные прогулки. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес в обращении к нации.

В то же время он отметил, что такое смягчение карантина возможно, если заболеваемость на коронавирус продолжит уменьшаться.

По его словам, в ближайшее время правительство Испании также утвердит план поэтапного выхода из карантина, введенного из-за пандемии Covid-19.

Напомним, 23 апреля Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение — до 9 мая.

Чрезвычайное положение в Испании впервые было введено 14 марта.

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Испания занимает второе место в мире по количеству случаев коронавируса. В стране введены самые строгие в Европе ограничения на передвижение.

Источник: El Pais

Фото: Dreamstime

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