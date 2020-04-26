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Карантин в Іспанії можуть пом’якшити з 2 травня

З 2 травня жителям Іспанії дозволять виходити на вулицю для занять спортом, а також здійснювати сімейні прогулянки. Про це заявив прем’єр-міністр Педро Санчес у зверненні до нації.

Водночас він зазначив, що таке пом’якшення карантину можливе, якщо зазворюваність на коронавірус продовжить зменшуватися.

За його словами, найближчим часом уряд Іспанії також затвердить план поетапного виходу з карантину, введеного через пандемію Covid-19.

Нагадаємо, 23 квітня Іспанія втретє продовжила надзвичайний стан – до 9 травня.

Надзвичайний стан в Іспанії вперше було запроваджено 14 березня.

Читайте: Коронавірус відступає у Франції, Іспанії, Італії та Німеччині – ВООЗ

Іспанія посідає друге місце в світі за кількістю випадків коронавірусу, в країні введено найсуворіші в Європі обмеження на пересування.

Джерело: El Pais

Фото: Dreamstime

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