Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в районах, которые пострадали от радиации после взрыва на Чернобыльской АЭС и считались непригодными к жизни, можно и нужно находиться людям.

Лукашенко поручил обдумать проекты предприятий, которые можно запустить на этих территориях. В частности, речь идет о населенных пунктах Брагин, Наровля и Хойники.

— Сегодня люди понимают, что на этой земле можно жить. Самое главное, мы здесь будем жить, — заявил Лукашенко.

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По словам Лукашенко, это могут быть производственные многоотраслевые холдинги, которые будут работать по разным направлениям.

Напомним, ранее мы писали, что накануне годовщины аварии на Чернобыльской АЭС президент Буларуси Александр Лукашенко поехал в Чернобыльскую зону сажать сосны.

Источник: БелТА