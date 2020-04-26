Пожар в Чернобыле: в каком состоянии Чернобыльская зона 26 апреля

На 34-ю годовщину аварии на ЧАЭС Чернобыльская зона находится в огне. Длительные пожары, которые удалось потушить 14 апреля, из-за песчаных бурь разгорелись вновь 16 апреля.

В зоне отчуждения ЧАЭС продолжается ликвидация пожаров на двух участках — вблизи сел Кривая гора и Рудьки – Буряковка. Там продолжается тление пней, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем.

Огонь на территории Дитятковского лесничества вблизи села Россоха спасатели ГСЧС смогли локализовать на утро пятницы, 24 апреля.

Последствия пожара

В результате пожара в Чернобыльской зоне сгорело 30% туристических объектов.

Об этом сообщил директор национального провайдера экскурсий в Чернобыльскую зону Ярослав Емельяненко.

По словам туроператора, ряд локаций — например, старые советские базы отдыха — уничтожены полностью и восстановлению не подлежат.

— Потеряно множество полесских аутентичных деревень, которые показывали быт людей, проживавших там до аварии на ЧАЭС. Пожар нанес большой удар по туризму и нашей истории, — заявил Ярослав Емельяненко.

Сгорел частично и знаменитый “Рыжий лес”. Полностью выгорели также 12 сел – в частности, Лелив, Копачов, Полесское и Грезля. От огня пострадал и сам город Чернобыль.



























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Причины пожара

Существует очень малая вероятность того, что огонь в Чернобыльской зоне, который вспыхнул 4 апреля и горит до сих пор, стал следствием удара молнии или другого природного фактора, считают эксперты.

По их словам, пожары совершены умышленно. Подозрение вызывает тот факт, что пожарам сопутствовал устойчивый северо-западный ветер, относящий продукты горения в сторону столицы.

В подтверждение своей версии эксперты отмечают, что в той же климатической ситуации Беларуси, а также к югу, востоку и к западу от Киева, а также в других регионах украинского Полесья — в Ровенской или Житомирской областях — массовых лесных пожаров не наблюдается.

В МВД призвали граждан сообщать в полицию о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к поджогам.

Еще 14 апреля Нацполиция заявила о задержании предполагаемого виновника пожара в зоне отчуждения ЧАЭС. 37-летний местный житель сжигал мусор возле дома, затем остатки костра высыпал на сухую траву за пределами села, установили правоохранители.

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Радиация в зоне отчуждения и Киеве

Пожары в Чернобыльской зоне не повлияли на уровень химического загрязнения воздуха в Киеве — превышение допустимой концентрации вредных веществ не наблюдалось за все время распространения огня. Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий.

— Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах природных фоновых значений, — заявил 24 апреля директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

Со своей стороны директор Укргидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко заявил, что превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в столице наблюдается возле мест скопления автотранспорта, в том числе из-за ремонта дорог.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает увеличение штрафов за поджог травы в 18 раз.